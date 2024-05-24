Отрывают от русских корней: Политолог раскритиковал запрет Булгакова на Украине

Украинские власти запретили творчество писателя Михаила Булгакова, называя его "опасным" для жителей Незалежной. Они считают, что он презирал и украинцев, и культуру страны, ненавидел их стремление к независимости. О том, чем же так опасен драматург для киевского режима и почему нынешним властям так важно было его запретить, рассказал политический обозреватель Андрей Перла.

"Запрет русских писателей, чья жизнь была связана с Украиной, с Киевом, с точки зрения информационной войны становится оружием, которым они мобилизуют людей воевать против нас. И это не какие-то абстрактные рассуждения о том, что "Булгаков был хорошим, жил в Киеве, а потом переехал в Москву". Нет, это о том, с помощью чего людей отрывают от своих русских корней, от своей русской культуры. По сути, от своей русской, имперской, исторической и государственной позиции", — пояснил обозреватель "Царьграда".

По мнению политолога, отрицание Булгакова — это попытка запретить, выхолостить из Украины всю русскую культуру. Чтобы не говорили больше "великая русская литература", не вспоминали её имена — Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Булгакова, Гоголя, других русских писателей и поэтов. Ведь на самом деле восточноевропейскому национализму и не нужны серьёзная литературная традиция и культура. Он вполне может существовать и без них, но всё это будет нести серьёзные последствия для народов, оказавшихся во власти националистов, подчеркнул Перла.

"Это как раз история про то, как устроена война с точки зрения её идеологического основания, война против русского народа, война против государства Российского. Это история про то, с чем мы, собственно, боремся и что должны сделать на освобождённой территории Украины. Там в школах должны читать Булгакова. Ни больше ни меньше. Прямо начиная с "Белой гвардии", — резюмировал эксперт.