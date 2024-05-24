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Регион
24 мая, 20:25

Совет Евросоюза утвердил новый Шенгенский кодекс о границах

Обновлённый Шенгенский кодекс о границах прошёл процедуру утверждения в Совете Евросоюза. Последняя вариация документа позволяет запрещать въезд гражданам третьих стран в случае эпидемий, а также даёт странам зоны больше прав в вопросе борьбы с нелегалами.

В коммюнике Совета ЕС говорится, что новый кодекс стал ответом на миграционный кризис 2021 года. Теперь приграничные государства могут сокращать количество действующих КПП, ограничивать продолжительность их работы, а также депортировать иностранцев в ту страну союза, из которой они прибыли.

"Регламент делает возможным ограничивать доступ граждан третьих стран на уровне всего Евросоюза в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", — сказано в заявлении.

Румыния начала выдавать россиянам шенгенские визы с 31 марта
Румыния начала выдавать россиянам шенгенские визы с 31 марта

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2024 года процедура оформления шенгенской визы для россиян значительно упростилась. С 31 марта документ гражданам РФ начала выдавать Румыния, а 1 апреля к ней присоединилась и Болгария.

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Unsplash / Guillaume Périgois

Илья Пушкарев
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