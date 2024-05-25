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25 мая, 01:57

Названо пять простых правил безопасного ведения соцсетей

Эксперт Хоменок: Надёжный пароль и внимание к ссылкам обезопасят аккаунт в Сети

Попустительское отношение к ведению социальных сетей может обернуться не только кражей персональных данных, но и потерей денег. Для защиты от злоумышленников достаточно придерживаться пяти простых правил, которые перечислил IT-эксперт Антон Хоменок.

"У многих есть аккаунты в социальных сетях со своими фото, где вы общаетесь друг с другом, следите за жизнью своих онлайн-друзей и получаете много полезной информации для саморазвития. Несмотря на все преимущества, использование социальных сетей может представлять угрозу", — предупредил собеседник РИА "ФедералПресс".

Первым правилом, напомнил Хоменок, является использование надёжного пароля. Недопустимо делать своим секретным кодом ФИО, дату рождения, упорядоченные буквы и цифры. Выбор лучше сделать в пользу смешанной комбинации, которую стоит периодически обновлять. А если пароль всё же окажется слабым местом, поможет второе правило безопасности — обязательная двухфакторная аутентификация.

Третье правило требует быть внимательным при переходе по незнакомым ссылкам. Часто они ведут на мошеннические сайты, которые нередко маскируются под привычные сервисы. Проблемы также могут возникнуть из-за оскорбительных публикаций. Если кого-то из пользователей обидят ваши комментарии, велик риск быть привлечённым к административной ответственности. Наконец, в соцсетях нельзя доверять незнакомцам, назвал пятое правило Хоменок.

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Неаккуратность в ведении соцсети недавно обернулась для одной из россиянок волной хейта. Девушка публично посмеялась над мужчиной с сайта знакомств, чем возмутила пользователей Всемирной паутины. В конечном итоге ей пришлось извиняться за сказанное.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Илья Пушкарев
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