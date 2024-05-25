Минобороны США заказало у Boeing комплекты для авиабомб JDAM на $7 млрд
Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на создание комплектов планирования и коррекции авиационных бомб JDAM. В пресс-службе ведомства уточнили, что сделка обойдётся в более чем семь миллиардов долларов.
Эти комплекты дают возможность превращать обычные бомбы в высокоточные боеприпасы, которые смогут достигать цели с расстояния в несколько десятков километров. В числе источников финансирования Пентагон назвал зарубежные продажи, которые принесли ему 228 млн долларов.
Ранее несколько американских членов Конгресса во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке Майком Тёрнером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине применять поставляемое Вашингтоном оружие для ударов по России. Позднее с таким же призывом к странам НАТО обратился генсек альянса Йенс Столтенберг.
Wikipedia / Touch Of Light