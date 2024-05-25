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25 мая, 04:06

Минобороны США заказало у Boeing комплекты для авиабомб JDAM на $7 млрд

Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на создание комплектов планирования и коррекции авиационных бомб JDAM. В пресс-службе ведомства уточнили, что сделка обойдётся в более чем семь миллиардов долларов.

Эти комплекты дают возможность превращать обычные бомбы в высокоточные боеприпасы, которые смогут достигать цели с расстояния в несколько десятков километров. В числе источников финансирования Пентагон назвал зарубежные продажи, которые принесли ему 228 млн долларов.

США дадут более миллиарда долларов компании на создание двух ракетных фрегатов
США дадут более миллиарда долларов компании на создание двух ракетных фрегатов

Ранее несколько американских членов Конгресса во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке Майком Тёрнером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине применять поставляемое Вашингтоном оружие для ударов по России. Позднее с таким же призывом к странам НАТО обратился генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Wikipedia / Touch Of Light

Анатолий Симоненко
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