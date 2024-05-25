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25 мая, 08:18

СК показал видео с места срыва крыши школы в Краснодаре, где пострадали дети

Следком возбудил уголовное дело после срыва крыши школы в Краснодаре

По факту срыва крыши краснодарской школы № 29 возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Ведомство показало, как выглядит место происшествия.

Крыша школы в Краснодаре, с которой сорвало кровлю. Видео © Telegram / Следком

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.

Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.

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Напомним, инцидент произошёл утром 25 мая, причиной стал сильный ветер. По данным Life.ru, пострадали около 12 несовершеннолетних, десять из них госпитализированы. Всё произошло всего за десять минут до начала линейки в честь последнего звонка.

Обложка ©

Telegram / Следком

Матвей Константинов
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