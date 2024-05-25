СК показал видео с места срыва крыши школы в Краснодаре, где пострадали дети
Следком возбудил уголовное дело после срыва крыши школы в Краснодаре
По факту срыва крыши краснодарской школы № 29 возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Ведомство показало, как выглядит место происшествия.
Крыша школы в Краснодаре, с которой сорвало кровлю. Видео © Telegram / Следком
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.
Напомним, инцидент произошёл утром 25 мая, причиной стал сильный ветер. По данным Life.ru, пострадали около 12 несовершеннолетних, десять из них госпитализированы. Всё произошло всего за десять минут до начала линейки в честь последнего звонка.
Telegram / Следком