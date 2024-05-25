В ДНР объяснили, что даст освобождение Архангельского под Авдеевкой
Кимаковский: Освобождение Архангельского приближает охват ВСУ под Горловкой
Освобождение российскими войсками села Архангельское в Донецкой Народной Республике (ДНР) приближает охват группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённых пунктах под Горловкой. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
"Освобождение Архангельского — это расширение Очеретинского выступа. В данном случае взятие населённого пункта является ещё одним важным шагом на пути к окружению группировки вооружённых формирований Украины в Торецке и Нью-Йорке [под Горловкой]", — приводит ТАСС слова Кимаковского.
О том, что российские военные освободили Архангельское в ДНР, стало известно днём 25 мая. На данном участке фронта работали солдаты группировки войск ВС РФ "Центр". До этого российские войска освободили населённый пункт Клещеевка в ДНР.
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