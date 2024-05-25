В ДНР объяснили, что даст освобождение Архангельского под Авдеевкой

Освобождение российскими войсками села Архангельское в Донецкой Народной Республике (ДНР) приближает охват группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённых пунктах под Горловкой. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

"Освобождение Архангельского — это расширение Очеретинского выступа. В данном случае взятие населённого пункта является ещё одним важным шагом на пути к окружению группировки вооружённых формирований Украины в Торецке и Нью-Йорке [под Горловкой]", — приводит ТАСС слова Кимаковского.