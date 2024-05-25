"Не с кого спрашивать": Украинский генерал сделал скандальное заявление об обороне Киева

Оборонительные сооружения в Киевской области на сегодняшний день оставляют желать лучшего. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире ютуб-канала "Прямой".

"Пожалуй, даже привести старую линию киевского укрепрайона уже было бы неплохо, а нарастить усилия ещё было бы лучше, но, проезжая часто через эти позиции, вижу, что ситуация не улучшается ", — отметил он.

Отставной генерал ВСУ не исключил, что причиной сложившейся ситуации является коррупционная составляющая. Он также вспомнил недавние чистки в военном руководстве Незалежной и отметил, что уже "нет ответственных, не с кого спрашивать", так как кого-то сняли, а кто-то и вовсе пропал.