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Регион
25 мая, 15:22

"Не с кого спрашивать": Украинский генерал сделал скандальное заявление об обороне Киева

Украинский генерал Кривонос: Оборона Киевской области оставляет желать лучшего

Оборонительные сооружения в Киевской области на сегодняшний день оставляют желать лучшего. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире ютуб-канала "Прямой".

"Пожалуй, даже привести старую линию киевского укрепрайона уже было бы неплохо, а нарастить усилия ещё было бы лучше, но, проезжая часто через эти позиции, вижу, что ситуация не улучшается ", — отметил он.

Отставной генерал ВСУ не исключил, что причиной сложившейся ситуации является коррупционная составляющая. Он также вспомнил недавние чистки в военном руководстве Незалежной и отметил, что уже "нет ответственных, не с кого спрашивать", так как кого-то сняли, а кто-то и вовсе пропал.

А ранее Кривонос захотел отправить Зеленского в окопы под обстрел. По словам генерала, Зеленский не владеет информацией о реальной ситуации на фронте и не понимает, что его просто используют как говорящую голову.


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Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Наталья Исакова
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