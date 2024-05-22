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Регион
22 мая, 00:12

Украинский генерал захотел отправить лжепрезидента Зеленского в окопы под обстрел

Отставной генерал ВСУ Кривонос: Зеленский играет роль, читая заготовленный текст

Владимир Зеленский не является президентом Украины, он просто играет роль и читает заранее заготовленные тексты. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. В качестве примера бывший военный привёл недавнее высказывание Зеленского о том, что ни одна из бригад ВСУ не жалуется на нехватку артиллерийских снарядов.

"Мне бы очень хотелось, чтобы пан Зеленский это повторил в окопе с ребятами во время российского обстрела", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

По словам отставного генерала, Зеленский не владеет информацией о реальной ситуации на фронте и не понимает, что его просто используют как говорящую голову.

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Напомним, срок президентских полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая, в этот день в должность должен был вступить новый избранный глава государства. Однако киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины, а для России это будет важно лишь в случае подписания соглашений.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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