Владимир Зеленский не является президентом Украины, он просто играет роль и читает заранее заготовленные тексты. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. В качестве примера бывший военный привёл недавнее высказывание Зеленского о том, что ни одна из бригад ВСУ не жалуется на нехватку артиллерийских снарядов.

"Мне бы очень хотелось, чтобы пан Зеленский это повторил в окопе с ребятами во время российского обстрела", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".