Трамп назвал Байдена некомпетентным тираном

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в коррупции и тирании. Это произошло на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, выступление транслировал телеканал C-SPAN.

"Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъёме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединённых Штатов", — заявил республиканец.

Он возложил на хозяина Белого дома ответственность за высокий уровень инфляции в стране и назвал её "ужасающим воровством у американцев". По словам Трампа, самая серьёзная угроза для Штатов исходит не из-за рубежа, а "от тиранов, коммунистов, фашистов и бандитов, нарушающих наши права и свободы изнутри".