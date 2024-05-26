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Регион
26 мая, 02:41

Трамп назвал Байдена некомпетентным тираном

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в коррупции и тирании. Это произошло на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, выступление транслировал телеканал C-SPAN.

"Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъёме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединённых Штатов", — заявил республиканец.

Он возложил на хозяина Белого дома ответственность за высокий уровень инфляции в стране и назвал её "ужасающим воровством у американцев". По словам Трампа, самая серьёзная угроза для Штатов исходит не из-за рубежа, а "от тиранов, коммунистов, фашистов и бандитов, нарушающих наши права и свободы изнутри".

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Напомним, 4 ноября в США пройдут выборы президента. Действующему главе государства Джо Байдену уже удалось получить нужное количество голосов, чтобы баллотироваться от демократов. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп тоже набрал требуемое количество голосов.

Лариса Сафронова
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