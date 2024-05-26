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26 мая, 04:15

Боец из ДНР выжил после выстрела в голову и жутких пыток в плену

РИАН: Боец СВО из ДНР выжил после выстрела в голову и пыток в плену

Участник СВО Сергей Белица выжил после того, как в плену у ВСУ ему прострелили голову, а затем пытали и выстрелили в ногу. Мужчина попал в плен на Авдеевском направлении в январе прошлого года.

"Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову. Расстреляли", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Сергея, пуля прошла навылет — вошла в районе левого уха и вышла через правую скулу. Через некоторое время он очнулся и смог освободиться, так как руки были связаны спереди. Белица попытался найти своих, но вновь попал к украинским военным. Однако те приняли мужчину за своего и вызвали медиков. Врачи обнаружили под курткой бойца российские опознавательные знаки. Тогда россиянина приехал пытать военный с позывным Грузин.

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"Он мне прострелил ногу, меня потом опять откачали. Я помню, он мне говорил: "Друг, ты так уже не уйдёшь". А я уже его просил: "Застрелите, что издеваться", — вспоминает пережитые ужасы Сергей.

Затем его перевели в больницу в Харькове, где скобами сшили раздробленную челюсть и прикрутили кусок металлической трубы к ноге с помощью шурупов. После этого Белицу отправили в тюрьму, сначала в Харьковскую, а затем в Сумскую область. Там он в течение двух месяцев ел только хлеб и некое подобие супа. По территории боец передвигался ползком, так как костылей ему не выдали.

В 2023 году мужчину обменяли и направили на лечение в госпиталь в подмосковном Подольске. Российские медики смогли срастить челюсть, однако левое ухо бойца уже не восстановится.

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Ранее Life.ru сообщал, что раненый российский боец попал в плен и убедил вооружённых до зубов солдат ВСУ сдаться. По словам военного с позывным Сорока, в ходе беседы ему стало понятно, что украинцы воевать не желают, поскольку военкоматы, вырвав из привычной жизни, отправили их на фронт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Никита Никонов
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