Гидролог объяснил, зачем Киев организовал сброс воды на ДнепроГЭС

Украинские власти могли в военных целях открыть шлюзы на Днепропетровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС). Такое мнение выразил гидролог из Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.

Эксперт предположил, что Киев хотел нанести ущерб российским войскам, организовав массовый сброс воды. Однако, по словам Болгова, есть и другие возможные причины подобного шага. В частности, украинские власти могли это сделать для обеспечения безопасности плотины или обводнения дельты.

"В любом случае возможно затопление отдельных участков и построек, попадающих в зону затопления, и эта зона известна, это ещё не катастрофический сюжет", — приводит РБК слова специалиста.

Гидролог дополнил, что Энергодару и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вероятно, ничего не грозит, так как площадки станции и все системы были рассчитаны на высокий уровень прочности и надёжности.