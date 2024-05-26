"Разбудили медведя": Лавров назвал причину небывалого сплочения россиян
Лавров: Народ России сплотился в ответ на попытки Запада уничтожить всё русское
Народ России сплотился в ответ на попытки стран Запада уничтожить всё русское на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.
Лавров назвал причину небывалого сплочения россиян. Видео © Telegram / Зарубин
"Как всегда бывает, когда они будят русского медведя, наш народ небывало сплотился. Это не пустые слова. Мы это видели в ходе выборов президента России и наблюдаем в повседневной деятельности наших предприятий, общественных организаций", — сказал Лавров.
По его словам, страны Запада два десятилетия стравливали россиян и украинцев после распада Советского Союза. В частности, они пытались уничтожить всё русское на Украине и создать военные базы, подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что на Крым "там тоже смотрели с большими претензиями".
Также Лавров в разговоре с Зарубиным назвал агонией разговоры в США о разрешении Киеву наносить удары по территории России. Американские политики, по словам министра, всерьёз разговаривают о том, чтобы "деколонизировать" или "расчленить" нашу страну.
Telegram / МИД России