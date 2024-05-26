Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 14:00

"Разбудили медведя": Лавров назвал причину небывалого сплочения россиян

Лавров: Народ России сплотился в ответ на попытки Запада уничтожить всё русское

Народ России сплотился в ответ на попытки стран Запада уничтожить всё русское на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.

Лавров назвал причину небывалого сплочения россиян. Видео © Telegram / Зарубин

"Как всегда бывает, когда они будят русского медведя, наш народ небывало сплотился. Это не пустые слова. Мы это видели в ходе выборов президента России и наблюдаем в повседневной деятельности наших предприятий, общественных организаций", — сказал Лавров.

По его словам, страны Запада два десятилетия стравливали россиян и украинцев после распада Советского Союза. В частности, они пытались уничтожить всё русское на Украине и создать военные базы, подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что на Крым "там тоже смотрели с большими претензиями".

Также Лавров в разговоре с Зарубиным назвал агонией разговоры в США о разрешении Киеву наносить удары по территории России. Американские политики, по словам министра, всерьёз разговаривают о том, чтобы "деколонизировать" или "расчленить" нашу страну.

"Помешательство": В Госдуме поставили на место Столтенберга после призыва об ударах по России
"Помешательство": В Госдуме поставили на место Столтенберга после призыва об ударах по России
Обложка ©

Telegram / МИД России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров