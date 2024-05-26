Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 11:30

Лавров: Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении России

Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении с РФ. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.

Лавров заверил, что Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении РФ. Видео © Telegram / Зарубин

"Я вас уверяю, что они не смогут незаметно пересечь эту грань", — ответил Лавров на вопрос, могут ли страны Запада перейти к более активным враждебным шагам в отношении нашей страны.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что разговоры в США о том, чтобы разрешить Киеву бить по целям на территории РФ, отражают безысходность Запада и похожи на агонию. После распада Советского Союза, добавил Лавров, западные страны ставили своей целью уничтожение всего русского на Украине, но получили ровно обратный результат.

"Те русские, которые сейчас живут на освобождённых территориях, твёрдо подтверждают свою приверженность Русскому миру, России, с которой их по разным причинам разлучили, но они никогда не воспринимали себя в отрыве от России, так что Запад, как часто бывает с его стратегами, получил ровно обратный результат", — сказал Лавров.

Напомним, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства – члены альянса разрешить Киеву применять западное оружие по территории России. По его словам, отказывать Украине в этомзначит "усложнять оборону" ВСУ. В Госдуме указали, что слова Столтенберга вызваны помешательством и политик не задумывается о последствиях.


"Должны стать целью для уничтожения": Рогов назвал ответственных за координацию ударов ВСУ по России
"Должны стать целью для уничтожения": Рогов назвал ответственных за координацию ударов ВСУ по России
Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров