Лавров: Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении России
Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении с РФ. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.
Лавров заверил, что Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении РФ. Видео © Telegram / Зарубин
"Я вас уверяю, что они не смогут незаметно пересечь эту грань", — ответил Лавров на вопрос, могут ли страны Запада перейти к более активным враждебным шагам в отношении нашей страны.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что разговоры в США о том, чтобы разрешить Киеву бить по целям на территории РФ, отражают безысходность Запада и похожи на агонию. После распада Советского Союза, добавил Лавров, западные страны ставили своей целью уничтожение всего русского на Украине, но получили ровно обратный результат.
"Те русские, которые сейчас живут на освобождённых территориях, твёрдо подтверждают свою приверженность Русскому миру, России, с которой их по разным причинам разлучили, но они никогда не воспринимали себя в отрыве от России, так что Запад, как часто бывает с его стратегами, получил ровно обратный результат", — сказал Лавров.
Напомним, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства – члены альянса разрешить Киеву применять западное оружие по территории России. По его словам, отказывать Украине в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. В Госдуме указали, что слова Столтенберга вызваны помешательством и политик не задумывается о последствиях.
VK / МИД России