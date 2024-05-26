Лавров: Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении России

Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении с РФ. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.

Лавров заверил, что Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении РФ. Видео © Telegram / Зарубин

"Я вас уверяю, что они не смогут незаметно пересечь эту грань", — ответил Лавров на вопрос, могут ли страны Запада перейти к более активным враждебным шагам в отношении нашей страны.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что разговоры в США о том, чтобы разрешить Киеву бить по целям на территории РФ, отражают безысходность Запада и похожи на агонию. После распада Советского Союза, добавил Лавров, западные страны ставили своей целью уничтожение всего русского на Украине, но получили ровно обратный результат.