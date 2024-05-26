Рублёв обыграл японца Даниэля и вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

Россиянин Андрей Рублёв вышел во второй круг открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"). На старте соревнований он обыграл японского спортсмена Таро Даниэля.

Встреча, длившаяся 3 часа 11 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. После матча Рублёв сообщил журналистам, что несмотря на сложную игру, прекрасно себя чувствует.

"Таро — очень сильный соперник, мы с ним много раз играли, хорошо друг друга знаем. Получился отличный матч, надеюсь на хорошее продолжение. Отлично себя чувствую как физически, так и в остальном, надеюсь на быстрое восстановление и готовность к следующему матчу", — отметил 26-летний теннисист.

Он подчеркнул, что сегодня получил большое удовольствие, так как пришло много зрителей. Россиянин поблагодарил болельщиков за поддержку. Добавим, что следующим соперником Рублёва станет победитель матча между испанским теннисистом Педро Мартинесом и аргентинцем Тиаго Тиранте.