Рублёв обыграл японца Даниэля и вышел во второй круг "Ролан Гаррос"
Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / AP / Manu Fernandez
Россиянин Андрей Рублёв вышел во второй круг открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"). На старте соревнований он обыграл японского спортсмена Таро Даниэля.
Встреча, длившаяся 3 часа 11 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. После матча Рублёв сообщил журналистам, что несмотря на сложную игру, прекрасно себя чувствует.
"Таро — очень сильный соперник, мы с ним много раз играли, хорошо друг друга знаем. Получился отличный матч, надеюсь на хорошее продолжение. Отлично себя чувствую как физически, так и в остальном, надеюсь на быстрое восстановление и готовность к следующему матчу", — отметил 26-летний теннисист.
Он подчеркнул, что сегодня получил большое удовольствие, так как пришло много зрителей. Россиянин поблагодарил болельщиков за поддержку. Добавим, что следующим соперником Рублёва станет победитель матча между испанским теннисистом Педро Мартинесом и аргентинцем Тиаго Тиранте.
Ранее Life.ru писал, что Рублёв одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Мадриде. В решающем поединке россиянин в трёх сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.