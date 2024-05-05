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5 мая, 19:39

Рублёв выиграл турнир в "Мадриде", завоевав 16-й титул в карьере

Андрей Рублёв. Обложка © ATP Tour / Corinne Dubreuil

Андрей Рублёв. Обложка © ATP Tour / Corinne Dubreuil

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Мадриде. В решающем поединке он в трёх сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Это 16-й титул россиянина в карьере и второй на турнирах серии "Мастерс".

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В полуфинале Рублёв, напомним, победил американца Тейлора Фрица, а в 1/4 финала сенсационно обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Артур Лапсаков
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