Рублёв выиграл турнир в "Мадриде", завоевав 16-й титул в карьере
Андрей Рублёв. Обложка © ATP Tour / Corinne Dubreuil
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Мадриде. В решающем поединке он в трёх сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
Это 16-й титул россиянина в карьере и второй на турнирах серии "Мастерс".
В полуфинале Рублёв, напомним, победил американца Тейлора Фрица, а в 1/4 финала сенсационно обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.