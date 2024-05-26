В Пулково автомобиль подрезал следовавший на стоянку пассажирский самолёт

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента в аэропорту Пулково, где работник на своём личном автомобиле подрезал самолёт, следовавший на стоянку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как рассказали в ведомстве, 26 мая работник авиакомпании Nordwind выехал на своём автомобиле на лётное поле перед самолётом Ан-26 рейса Кострома – Санкт-Петербург, тем самым помешав его движению. В этот момент борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля. Столкновения, к счастью, не произошло. По предварительным данным, у работника Nordwind не было разрешения на управление транспортным средством на территории аэродрома.