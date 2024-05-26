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Регион
26 мая, 18:11

В Пулково автомобиль подрезал следовавший на стоянку пассажирский самолёт

Прокуратура начала проверку инцидента в Пулково, где работник выехал на аэродром

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента в аэропорту Пулково, где работник на своём личном автомобиле подрезал самолёт, следовавший на стоянку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"Прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полётов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, 26 мая работник авиакомпании Nordwind выехал на своём автомобиле на лётное поле перед самолётом Ан-26 рейса Кострома – Санкт-Петербург, тем самым помешав его движению. В этот момент борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля. Столкновения, к счастью, не произошло. По предварительным данным, у работника Nordwind не было разрешения на управление транспортным средством на территории аэродрома.

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Ранее Life.ru писал, как в аэропорту Домодедово водовоз врезался в самый крупный пассажирский лайнер в мире Airbus 380-800. Воздушное судно должно было направиться в Дубай, но из-за происшествия рейс отменили. Самолёт получил серьёзные повреждения. Позже выяснилось, что у водителя водовоза случился инсульт.

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Telegram / Аэропорт Пулково

Наталья Исакова
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