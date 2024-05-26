Завершилось предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" соединила ключи шифрования предварительного голосования и начала подсчёт голосов. В этом году в голосовании приняли участие около трёх миллионов избирателей и более 22 тысяч кандидатов, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Хранителями ключей были замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, член Совета Федерации Александр Карелин, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и президент Фонда информационной демократии Илья Массух. В "Единой России" отметили, что подобные технологии защищают голосование от внешнего воздействия.

"В сентябре пройдёт масштабная избирательная кампания. В 23 субъектах избираются главы, в 13 — депутаты заксобраний и 21 городская дума. В двух административных центрах пройдут выборы глав, в ряде регионов — довыборы в Госдуму и в большом количестве субъектов — в органы МСУ", — написал Турчак в своём телеграм-канале.

Конкуренция за право баллотироваться от ЕР традиционно высокая — в среднем по стране шесть человек на место, а в Москве этот показатель стал рекордным — 9,6, подчеркнул Турчак. Также секретарь генсовета партии указал, что "Единая Россия" первой откликнулась на призыв президента о вовлечении участников и ветеранов специальной военной операции в политическую и общественную жизнь. Кандидатами предварительного голосования стали 210 участников СВО. Больше всего — в Севастополе, Республике Алтай, в Крыму, Туве и Тверской области. Для таких кандидатов партия организовала специальные условия с отдельным сопровождением с самого начала предварительного голосования и до ЕДГ.

Кроме того, среди кандидатов немало женщин (42%), а также людей до 35 лет — треть. При этом половина беспартийные.

"По итогам выборов в сентябре ожидаем серьёзное обновление нашего депутатского корпуса. Только 15% кандидатов предварительного голосования по основным уровням выборов — действующие депутаты", — добавил Турчак.

Окончательные результаты предварительного голосования будут утверждены 30 мая на заседании президиума генсовета.