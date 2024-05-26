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26 мая, 19:54

На аукционе продали скутер экс-лидера Франции Олланда, на котором он тайно ездил к любовнице

AFP: На аукционе продали скутер Олланда, на котором он ездил на свидания с Гайе

Во Франции на аукционе продали скутер бывшего лидера Пятой республики Франсуа Олланда, на котором он, будучи президентом страны, ездил на скандальные свидания с актрисой Жюли Гайе. Как передаёт Agence France-Presse (AFP), транспортное средство было оценено вдвое выше стартовой цены.

Журналисты сообщают, что скутер ушёл с молотка за 20,5 тысячи евро (почти два миллиона рублей) и теперь принадлежит владельцу частного музея автомобилей "Престиж и коллекция" в Жалле Дени Бреэре. Новый хозяин транспортного средства готов выставить его на всеобщее обозрение, так как считает данный скутер частью французской истории.

Напомним, что в 2014 году СМИ опубликовали серию статей о тайных поездках Олланда к Гайе. Были предоставлены фотографии мужчины, похожего на Олланда, сделанные у апартаментов артистки недалеко от Елисейского дворца. Помимо этого на снимках был запечатлён один из телохранителей бывшего французского лидера.

На тот момент Олланд проживал в своей резиденции с официальной спутницей Валери Триервейлер, что и стало причиной скандала. В том же году их союз распался, а в 2022 году политический деятель женился на Гайе.

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Ранее Олланд в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) подтвердил, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Незалежной время вооружиться. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по этому поводу заявила, что бывший президент Франции и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на протяжении восьми лет "дурачили" Россию, говоря об их приверженности Минским договорённостям.

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Kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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