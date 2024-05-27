В двух регионах России объявили угрозу атаки украинских беспилотников
В Курской и Воронежской областях объявили угрозу атаки беспилотников
В двух регионах России объявили угрозу атаки украинских беспилотников. Речь идёт о Воронежской и Курской областях.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал в телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Глава Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что силы ПВО наготове. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области и от МЧС.
Несколько часов назад российские средства противовоздушной обороны сбили украинские дроны над Орловской и Брянской областями. О пострадавших не сообщалось.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo