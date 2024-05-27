Названы первые признаки неизлечимого рассеянного склероза

Главной причиной рассеянного склероза является наследственность, из-за которой происходит сбой специфических настроек иммунной системы. Обычно заболевание проявляется до 40 лет, чаще у женщин, но иногда пациентами оказываются и дети. Об этом рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

"Если рассеянным склерозом болеют родители, то высока вероятность, что заболеют и дети. Генетический фактор усугубляется под влиянием среды: вирусных инфекций, курения, хронического стресса и нехватки витамина D", — приводит слова эксперта RT.

По её словам, иммунная система заболевшего разрушает оболочки нервных волокон в разных участках головного и спинного мозга. Симптомы зависят от локализации. Так, если повреждён ствол головного мозга, может наблюдаться снижение чувствительности лица, ухудшение слуха, сложности с глотанием и дыханием, нарушение сердцебиения.

"Если в мозжечке, который отвечает за мышечный тонус и координацию движений, то человек теряет устойчивость, путает ударения в словах, у него становится неритмичной речь, меняется почерк, буквы получаются очень крупными", — объяснила специалист.

Врач-невролог Разият Чупанова, в свою очередь, рассказала, что симптомы рассеянного склероза похожи на проявления инсульта, но первое заболевание значительно чаще встречается у молодых. Инсульту же они подвержены в меньшей степени.

"У возрастных людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, с сахарным диабетом эти симптомы чаще всего могут указывать на инсульт. Поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу и провести дифференциальную диагностику", — подчеркнула Чупанова.

Рассеянный склероз считается неизлечимым, но при правильной терапии можно уменьшить проявления болезни. Основными мерами профилактики являются здоровый образ жизни и достаточная физическая нагрузка, а также уменьшение стресса и устранение нехватки витаминов и микроэлементов, например ферритина, объяснила невролог.