"Вообще не моё": Получивший паспорт РФ хоккеист из США пожаловался на невкусную русскую еду

Хоккеист московского "Динамо" из США Бреннан Менелл, год назад получивший российский паспорт, назвал самую невкусную русскую еду, по его мнению. По словам защитника, в нашей кухне есть несколько блюд, которые ему понравились, но он точно не будет есть рыбу или некоторые салаты.