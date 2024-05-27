"Вообще не моё": Получивший паспорт РФ хоккеист из США пожаловался на невкусную русскую еду
Хоккеист "Динамо" из США Менелл назвал шпроты самой отвратительной русской едой
Бреннан Менелл (справа). Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Хоккеист московского "Динамо" из США Бреннан Менелл, год назад получивший российский паспорт, назвал самую невкусную русскую еду, по его мнению. По словам защитника, в нашей кухне есть несколько блюд, которые ему понравились, но он точно не будет есть рыбу или некоторые салаты.
"Это вообще не моё. Самая отвратительная русская еда — это определённо шпроты", — отметил Менелл в интервью YouTube-каналу Russian Code.
Напомним, Бреннан Менелл заявил о желании получить российский паспорт в апреле 2023 года. Спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин отмечал, что хоккеисту нравится жить в РФ. Уже в конце июля президент Владимир Путин предоставил ему гражданство.