Получивший паспорт РФ американец забил буллит в косоворотке под "Калинку" в Матче звёзд КХЛ

Получивший гражданство России американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл рассказал, что тренировался танцевать гопак для конкурса буллитов на Матче звёзд КХЛ. На "СКА Арене" в Санкт-Петербурге 26-летний игрок появился перед зрителями в косоворотке.

В конкурсе буллитов получивший паспорт РФ американец Менелл вышел на лёд в косоворотке. Видео © Telegram / ХК Динамо Москва | HC Dynamo Moscow

"Матч звёзд КХЛ — это реально весело. Лично я много смеялся, смотря на перформансы других игроков. Переживал за гопак. Специально тренировал этот танец, знал, что мне предстоит его исполнить", — поделился Менелл в разговоре с журналистами.