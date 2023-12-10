Получивший паспорт РФ американец забил буллит в косоворотке под "Калинку" в Матче звёзд КХЛ
Игрок "Динамо" Менелл исполнил буллит в косоворотке на Матче звёзд КХЛ
Получивший гражданство России американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл рассказал, что тренировался танцевать гопак для конкурса буллитов на Матче звёзд КХЛ. На "СКА Арене" в Санкт-Петербурге 26-летний игрок появился перед зрителями в косоворотке.
В конкурсе буллитов получивший паспорт РФ американец Менелл вышел на лёд в косоворотке. Видео © Telegram / ХК Динамо Москва | HC Dynamo Moscow
"Матч звёзд КХЛ — это реально весело. Лично я много смеялся, смотря на перформансы других игроков. Переживал за гопак. Специально тренировал этот танец, знал, что мне предстоит его исполнить", — поделился Менелл в разговоре с журналистами.
В конкурсе буллитов участие также принял канадский защитник хабаровского "Амура" Кэмерон Ли. На лёд он вышел в шапке-ушанке и использовал банку икры вместо шайбы.
Напомним, американец Бреннан Менелл получил российский паспорт в августе 2023 года. Через месяц стало известно, что канадец Кэмерон Ли также стал гражданином России.
Кадр из видео Telegram / ХК Динамо Москва | HC Dynamo Moscow