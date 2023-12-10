Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 17:57

Получивший паспорт РФ американец забил буллит в косоворотке под "Калинку" в Матче звёзд КХЛ

Игрок "Динамо" Менелл исполнил буллит в косоворотке на Матче звёзд КХЛ

Получивший гражданство России американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл рассказал, что тренировался танцевать гопак для конкурса буллитов на Матче звёзд КХЛ. На "СКА Арене" в Санкт-Петербурге 26-летний игрок появился перед зрителями в косоворотке.

В конкурсе буллитов получивший паспорт РФ американец Менелл вышел на лёд в косоворотке. Видео © Telegram / ХК Динамо Москва | HC Dynamo Moscow

"Матч звёзд КХЛ — это реально весело. Лично я много смеялся, смотря на перформансы других игроков. Переживал за гопак. Специально тренировал этот танец, знал, что мне предстоит его исполнить", — поделился Менелл в разговоре с журналистами.

В конкурсе буллитов участие также принял канадский защитник хабаровского "Амура" Кэмерон Ли. На лёд он вышел в шапке-ушанке и использовал банку икры вместо шайбы.

Напомним, американец Бреннан Менелл получил российский паспорт в августе 2023 года. Через месяц стало известно, что канадец Кэмерон Ли также стал гражданином России.

В США российский хоккеист на тренировке чуть не набил лицо одноклубнику из Латвии

В США российский хоккеист на тренировке чуть не набил лицо одноклубнику из Латвии

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / ХК Динамо Москва | HC Dynamo Moscow

Наталья Исакова
  • Новости
  • ХК Динамо Москва
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров