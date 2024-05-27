Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 05:52

Появились фото заправки в Орловской области, атакованной дроном ВСУ

Заправка в Орловской области, пострадавшая при атаке БПЛА. Обложка © Telegram / "Подслушано Ливны" / VK / "Новости Малоархангельска и другое"

Заправка в Орловской области, пострадавшая при атаке БПЛА. Обложка © Telegram / "Подслушано Ливны" / VK / "Новости Малоархангельска и другое"

В Сети появились фото заправочной станции в городе Ливны Орловской области, которую минувшей ночью атаковал беспилотник. Судя по кадрам, особенно досталось месту, где стояли колонки: они полностью выгорели. Также повреждён автомобиль.

Заправка в Орловской области, пострадавшая при атаке БПЛА. Обложка © Telegram / "Подслушано Ливны"

Заправка в Орловской области, пострадавшая при атаке БПЛА. Обложка © Telegram / "Подслушано Ливны"

Заправка в Орловской области, пострадавшая при атаке БПЛА. Обложка © Telegram / "Подслушано Ливны"

Заправка в Орловской области, пострадавшая при атаке БПЛА. Обложка © Telegram / "Подслушано Ливны"

За ночь системы ПВО сбили 13 беспилотников над Курской и Орловской областями
За ночь системы ПВО сбили 13 беспилотников над Курской и Орловской областями

Напомним, в ночь на 27 мая ВСУ атаковали Орловскую область с помощью беспилотников. Об уничтожении первого дрона стало известно около 01:30. Позднее БПЛА атаковал заправочную станцию. Когда на место прибыли пожарные, туда прилетел ещё один дрон. Один из огнеборцев погиб, трое пострадали.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров