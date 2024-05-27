Появились фото заправки в Орловской области, атакованной дроном ВСУ

В Сети появились фото заправочной станции в городе Ливны Орловской области, которую минувшей ночью атаковал беспилотник. Судя по кадрам, особенно досталось месту, где стояли колонки: они полностью выгорели. Также повреждён автомобиль.

Напомним, в ночь на 27 мая ВСУ атаковали Орловскую область с помощью беспилотников. Об уничтожении первого дрона стало известно около 01:30. Позднее БПЛА атаковал заправочную станцию. Когда на место прибыли пожарные, туда прилетел ещё один дрон. Один из огнеборцев погиб, трое пострадали.