Блогер-ортодонт из России отсудила у "коллеги" из Казахстана 1,5 млн за "слизанный" онлайн-марафон
Блогер-ортодонт из РФ отсудила у коллеги из Казахстана 1,5 млн рублей за марафон
Ксения Пушкина и Айнур Жанузакова. Обложка © Telegram / SHOT
Известная в России блогер-ортодонт Ксения Пушкина с 457 тысячами подписчиков отсудила у "коллеги" из Казахстана полтора миллиона рублей за нарушение авторских прав в соцсети: подражательница запустила похожий онлайн-марафон. О разбирательстве сообщает SHOT.
Ксения Пушкина запускала два марафона, где рассказывала о здоровом прикусе, осанке и дыхании. Вскоре команда девушки заметила, что в популярной соцсети появилась подражательница из Казахстана, Айнур Жанузакова, которая создала марафон с похожим названием и копировала идеи видеороликов у Ксении. Сотрудники Пушкиной купили этот марафон за 50 тысяч рублей и выяснили, что содержание и тексты полностью украдены у россиянки. Сама же Айнур когда-то проходила марафон Пушкиной и решила его повторить.
Сравнение текстов из курсов Пушкиной и Жанузаковой. Фото © Telegram / SHOT
Российский ортодонт подала в суд по причине нарушения авторских прав, так как Жанузакова отказалась удалять контент. В итоге Ксения выиграла дело, а Айнур пришлось менять наполнение курса и выплачивать почти полтора миллиона рублей.
По словам юристов, выигранная сумма — одна из самых больших в делах по авторским правам между Россией и Казахстаном.
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