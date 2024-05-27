Блогер-ортодонт из России отсудила у "коллеги" из Казахстана 1,5 млн за "слизанный" онлайн-марафон

Известная в России блогер-ортодонт Ксения Пушкина с 457 тысячами подписчиков отсудила у "коллеги" из Казахстана полтора миллиона рублей за нарушение авторских прав в соцсети: подражательница запустила похожий онлайн-марафон. О разбирательстве сообщает SHOT.

Ксения Пушкина запускала два марафона, где рассказывала о здоровом прикусе, осанке и дыхании. Вскоре команда девушки заметила, что в популярной соцсети появилась подражательница из Казахстана, Айнур Жанузакова, которая создала марафон с похожим названием и копировала идеи видеороликов у Ксении. Сотрудники Пушкиной купили этот марафон за 50 тысяч рублей и выяснили, что содержание и тексты полностью украдены у россиянки. Сама же Айнур когда-то проходила марафон Пушкиной и решила его повторить.