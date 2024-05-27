Шестерых мигрантов, участвовавших в драке со стрельбой на юге Москвы, выдворят из РФ
В Москве суд выдворил из РФ мигрантов, участвовавших в драке со стрельбой
Нагатинский районный суд постановил выдворить из России шестерых мигрантов, которые участвовали в массовой драке со стрельбой в районе Бирюлёво Западное на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичных Судов общей юрисдикции.
Фигуранты дела о драке со стрельбой в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"По результатам изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ в отношении Машарифзоды Д.С., Камолова Ж.Ж.у., Гусейнова Н.Ф.о., Курбанова М.А.у., Ражабова С.Д., указанные лица признаны виновными в совершении вышеуказанных административных правонарушений и им назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением с территории РФ", — говорится в сообщении.
Шестой фигурант, Солаев И.Б.у., признан виновным по части 5 статьи 18.8 КоАП РФ ("Повторное нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ"). Судом ему назначено наказание — административный штраф в размере семи тысяч рублей и выдворение за пределы нашей страны.
Напомним, что вечером 21 мая в Москве на улице Медынской случилась потасовка, в процессе которой в ход пошли ножи и огнестрельное оружие. Свидетели побоища сообщали как минимум о трёх выстрелах. Через некоторое время вооружённые участники драки скрылись на машинах, остальные сделали это на своих двоих. Сообщалось о четырёх раненых. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали семерых правонарушителей, участвовавших в конфликте.
Кадр из видео Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы