Шестерых мигрантов, участвовавших в драке со стрельбой на юге Москвы, выдворят из РФ

Нагатинский районный суд постановил выдворить из России шестерых мигрантов, которые участвовали в массовой драке со стрельбой в районе Бирюлёво Западное на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичных Судов общей юрисдикции.

Фигуранты дела о драке со стрельбой в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"По результатам изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ в отношении Машарифзоды Д.С., Камолова Ж.Ж.у., Гусейнова Н.Ф.о., Курбанова М.А.у., Ражабова С.Д., указанные лица признаны виновными в совершении вышеуказанных административных правонарушений и им назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением с территории РФ", — говорится в сообщении.