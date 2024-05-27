"Ноги не поломайте": Врио губернатора Демешин отчитал мэра Хабаровска за разбитые улицы

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин лично вышел в центр краевой столицы, чтобы оценить результат работы местных властей. С собой глава региона взял мэра города Сергея Кравчука, которого публично отчитал, прямо указав, что с такими тротуарами можно остаться без ног.

Врио губернатора Дмитрий Демешин посоветовал беречь ноги после прогулки по Хабаровску. Видео © Telegram / ДЕМЕШИН

"Вы, товарищ мэр, ноги не поломайте. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно", — сказал Демешин.

Глава региона обратил внимание, что на ремонт требуются не такие уж и большие деньги, а если сумма всё равно высока, можно начать с чего-то подешевле, но уже заметного глазу. Демешин констатировал, что Уссурийский и Амурский бульвары выглядят ужасающе: бордюры и дорожки разбиты, везде ямы и лужи, а из цветов растут только одуванчики. По его словам, жители Хабаровска, наблюдая такую печальную картину, меняют отношение к власти в худшую сторону.

"Нужно менять этот подход! Бульвары должны стать центром притяжения хабаровчан", — отметил чиновник.