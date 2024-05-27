Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 12:09

"Ноги не поломайте": Врио губернатора Демешин отчитал мэра Хабаровска за разбитые улицы

Врио губернатора Демешин посоветовал беречь ноги после прогулки по Хабаровску

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин лично вышел в центр краевой столицы, чтобы оценить результат работы местных властей. С собой глава региона взял мэра города Сергея Кравчука, которого публично отчитал, прямо указав, что с такими тротуарами можно остаться без ног.

Врио губернатора Дмитрий Демешин посоветовал беречь ноги после прогулки по Хабаровску. Видео © Telegram / ДЕМЕШИН

"Вы, товарищ мэр, ноги не поломайте. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно", — сказал Демешин.

Глава региона обратил внимание, что на ремонт требуются не такие уж и большие деньги, а если сумма всё равно высока, можно начать с чего-то подешевле, но уже заметного глазу. Демешин констатировал, что Уссурийский и Амурский бульвары выглядят ужасающе: бордюры и дорожки разбиты, везде ямы и лужи, а из цветов растут только одуванчики. По его словам, жители Хабаровска, наблюдая такую печальную картину, меняют отношение к власти в худшую сторону.

"Нужно менять этот подход! Бульвары должны стать центром притяжения хабаровчан", — отметил чиновник.

Сбылось ещё одно пророчество Жириновского. На этот раз про Дегтярёва
Сбылось ещё одно пророчество Жириновского. На этот раз про Дегтярёва

Напомним, бывший губернатор Михаил Дегтярёв вошёл в обновлённый состав Правительства России, его кандидатуру на пост министра спорта утвердили 14 мая. Позднее президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав регионов, губернаторы которых переехали в федеральный центр. Например, в Хабаровской области им стал Дмитрий Демешин.

Обложка ©

Telegram / ДЕМЕШИН

Матвей Константинов
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров