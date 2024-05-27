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Регион
27 мая, 14:04

Мирная жительница умерла от инфаркта после повторного удара ВСУ по Пенсионному фонду под Херсоном

Сальдо сообщил о смерти женщины от сердечного приступа после повторного удара ВСУ

Разрушенное здание социального фонда в селе под Херсоном. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Разрушенное здание социального фонда в селе под Херсоном. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Жительница Херсонской области скончалась от сердечного приступа после повторного удара ВСУ по зданию Пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 27 мая, губернатор региона Владимир Сальдо.

"Пострадавших и погибших в результате нового обстрела нет. Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилёта, стало плохо. По словам врачей, у неё произошёл сердечный приступ. К сожалению, она умерла", — рассказал глава Херсонской области.

Ранее Сальдо информировал, что прямо напротив пострадавшего учреждения находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены, но "киевских боевиков это нисколько не смутило".

Ракетный удар по Пенсионному фонду в Херсонской области ВСУ нанесли из HIMARS
Ракетный удар по Пенсионному фонду в Херсонской области ВСУ нанесли из HIMARS

Напомним, что первый удар по социальному объекту под Херсоном украинская армия нанесла сегодня около девяти часов утра. Атака велась из реактивной системы залпового огня HIMARS. Четверо раненых были госпитализированы в больницу, один из них — в тяжёлом состоянии.

Марина Калегина
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