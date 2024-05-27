Мирная жительница умерла от инфаркта после повторного удара ВСУ по Пенсионному фонду под Херсоном

Жительница Херсонской области скончалась от сердечного приступа после повторного удара ВСУ по зданию Пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 27 мая, губернатор региона Владимир Сальдо.

"Пострадавших и погибших в результате нового обстрела нет. Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилёта, стало плохо. По словам врачей, у неё произошёл сердечный приступ. К сожалению, она умерла", — рассказал глава Херсонской области.