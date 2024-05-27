Зеленский назвал российское оружие, от которого у ВСУ нет спасения
Зеленский: Российские КАБы наносят серьёзный урон ВСУ
Российские корректируемые авиабомбы наносят ВСУ серьёзный урон, заявил Владимир Зеленский. Он указал, что у украинских войск нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы противодействовать КАБам.
"Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трёх тысяч КАБов в месяц", — сказал он на пресс-конференции в Испании. — "Как с этим бороться?"
А ранее Зеленский заявлял, что готов подписать бумаги, позволяющие НАТО не нести ответственности за ущерб, если альянс решится сбить российскую ракету над Украиной. Однако НАТО на такие меры идти не спешит, боясь эскалации.
Telegram / Zelenskiy / Official