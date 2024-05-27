Зеленский назвал российское оружие, от которого у ВСУ нет спасения

Российские корректируемые авиабомбы наносят ВСУ серьёзный урон, заявил Владимир Зеленский. Он указал, что у украинских войск нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы противодействовать КАБам.

"Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трёх тысяч КАБов в месяц", — сказал он на пресс-конференции в Испании. — "Как с этим бороться?"