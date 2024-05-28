Магаданец вскрыл гараж регионального правительства и устроил машинам пьяный тест-драйв
Жителя Магадана задержали после взлома гаража регионального правительства и порчи машин. По данным Mash, 34-летний злоумышленник покатался по парковке, разбил восемь служебных авто, да и был таков.
Подозреваемого задержали через несколько часов, им оказался сотрудник местного супермаркета. В момент взлома гаража и нелегального тест-драйва он был нетрезв. Теперь любителю покатушек светит уголовное дело.
Ранее в Челябинской области житель города Катав-Ивановска угнал полицейскую "ниву", пока сотрудники оформляли ему протокол за нетрезвое вождение. На него завели два уголовных дела. А в Москве мужчина дважды пытался угнать Mercedes, но хозяин авто его перехитрил, сев на заднее сиденье.