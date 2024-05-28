Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:17

Магаданец вскрыл гараж регионального правительства и устроил машинам пьяный тест-драйв

Жителя Магадана задержали после взлома гаража регионального правительства и порчи машин. По данным Mash, 34-летний злоумышленник покатался по парковке, разбил восемь служебных авто, да и был таков.

Помятые авто из гаража Правительства Магаданской области. Фото © Mash

Помятые авто из гаража Правительства Магаданской области. Фото © Mash

Помятые авто из гаража Правительства Магаданской области. Фото © Mash

Помятые авто из гаража Правительства Магаданской области. Фото © Mash

Подозреваемого задержали через несколько часов, им оказался сотрудник местного супермаркета. В момент взлома гаража и нелегального тест-драйва он был нетрезв. Теперь любителю покатушек светит уголовное дело.

В Москве сотрудники автомойки угнали машину у клиентки и всю ночь "таксовали"
В Москве сотрудники автомойки угнали машину у клиентки и всю ночь "таксовали"

Ранее в Челябинской области житель города Катав-Ивановска угнал полицейскую "ниву", пока сотрудники оформляли ему протокол за нетрезвое вождение. На него завели два уголовных дела. А в Москве мужчина дважды пытался угнать Mercedes, но хозяин авто его перехитрил, сев на заднее сиденье.

Обложка ©

Mash

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Авто
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров