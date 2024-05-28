В России могут начать доплачивать за наставничество на работе. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении во вторник, 28 мая.

Документ предлагает отнести наставничество к дополнительной работе, за выполнение которой устанавливается доплата. Перечень функций наставника и срок их выполнения будет устанавливать работодатель с письменного согласия работника. Доплаты будут производиться с учётом гарантий, утверждённых законами и нормативными актами регионов, актами социального партнёрства, а при их отсутствии — актами работодателя.

"Главное, что мы предлагаем сделать этим законопроектом, — закрепить в Трудовом кодексе необходимость доплачивать наставникам. Если работник помимо своих прямых обязанностей ещё и занимается с менее опытными коллегами, помогает им быстрее адаптироваться и овладеть профессией, это будет считаться дополнительной работой", — сказал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артём Метелев.