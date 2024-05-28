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Регион
28 мая, 15:56

В России могут начать доплачивать за наставничество на работе

Госдума одобрила закон о доплатах за наставничество

В России могут начать доплачивать за наставничество на работе. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении во вторник, 28 мая.

Документ предлагает отнести наставничество к дополнительной работе, за выполнение которой устанавливается доплата. Перечень функций наставника и срок их выполнения будет устанавливать работодатель с письменного согласия работника. Доплаты будут производиться с учётом гарантий, утверждённых законами и нормативными актами регионов, актами социального партнёрства, а при их отсутствии — актами работодателя.

"Главное, что мы предлагаем сделать этим законопроектом, — закрепить в Трудовом кодексе необходимость доплачивать наставникам. Если работник помимо своих прямых обязанностей ещё и занимается с менее опытными коллегами, помогает им быстрее адаптироваться и овладеть профессией, это будет считаться дополнительной работой", сказал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артём Метелев.

По его словам, цель законопроекта — закрепить статус наставника. Показать, что быть наставником — это не дополнительная нагрузка, а почётная миссия по передаче знаний и опыта молодому поколению и начинающим специалистам. Документ позволит также сформировать единый подход к содержанию наставничества и регулированию его трудовых отношений для каждой профессиональной сферы.

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Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество. Он также подчёркивал, что наставничество в России не должно оказаться принудительным или загнанным в бюрократические рамки.

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Shuttestock / FOTODOM / Yuri A

Александра Вишнякова
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