Кирби: США не собираются признавать талибов Правительством Афганистана

США не собираются признавать движение "Талибан"* законным Правительством Афганистана, рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не в состоянии и не будем в состоянии признать "Талибан"* официальным руководством Афганистана", — сообщил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что потенциальное признание движения Россией послужило бы отрицательным примером для других, так как талибы не выполнили тех обещаний, которые дали при вступлении во власть.

Напомним, в 2021 году движение "Талибан"* взяло власть в Афганистане в свои руки, когда американские войска вышли из страны. В Кремле заявляли, что вопрос исключения движения из российского списка террористических организаций прорабатывается, с его руководством обсуждается решение ряда вопросов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва находится в контакте с талибами, так как "де-факто они являются властью в Афганистане". 27 мая МИД и Минюст доложили Путину, что организацию можно исключить из списка запрещённых движений.