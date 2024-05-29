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Регион
29 мая, 09:04

Израильские военные убили двух задержанных палестинцев по пути в СИЗО и избежали наказания

Haaretz: Бойцы ЦАХАЛ до смерти избили двух задержанных палестинцев в Газе

Армия Израиля провела внутреннее расследование и доказала вину двоих военнослужащих ЦАХАЛ в том, что они насмерть забили двоих задержанных жителей сектора Газы. Об этом пишет израильское издание Haaretz.

Следствие установило, что пленников избивали по пути в местный СИЗО, отчего оба впоследствии скончались, утверждает газета со ссылкой на два анонимных источника. При этом, по их словам, нескольким военнослужащим устроили допросы в связи со случившимся, однако по подозрению в убийстве никто из них арестован не был.

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Израиль в рамках военной операции в Газе долгое время демонстрирует пренебрежение к вопросам гуманитарного характера и соблюдения прав человека. Ранее Life.ru рассказывал, как 24 мая Международный суд ООН потребовал от еврейского государства остановить боевые действия в Рафахе. В ответ на это в израильском МИД заявили, что все обвинения в их адрес о геноциде в городе на границе Египта и Газы являются инсинуациями, а Израиль проводит операцию таким образом, что она не угрожает частичным или полным уничтожением мирным жителям Рафаха, и не станет её прекращать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvGavrilov

Юрий Лысенко
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