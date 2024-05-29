Работа сайта СДЭК частично восстановлена
Работа сайта сервиса доставки СДЭК частично восстановлена после масштабного сбоя. Об этом говорится на официальной веб-странице компании, теперь на неё снова можно перейти.
"Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание", — сказано в публикации на сайте. Мобильное приложение до сих пор неисправно.
Напомним, что крупный сбой парализовал работу СДЭК 26 мая. В настоящий момент и приём, и выдача товаров не производятся. У некоторых клиентов в сервисе зависли заказы на сумму более 400 тысяч рублей. В компании назвали ориентировочный срок восстановления сервиса 29 мая. А 28-го числа ответственность за сбой взяла на себя международная хакерская группа Head Mare.
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