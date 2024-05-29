Работа сайта СДЭК частично восстановлена

Работа сайта сервиса доставки СДЭК частично восстановлена после масштабного сбоя. Об этом говорится на официальной веб-странице компании, теперь на неё снова можно перейти.

"Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание", — сказано в публикации на сайте. Мобильное приложение до сих пор неисправно.