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29 мая, 09:21

Работа сайта СДЭК частично восстановлена

Работа сайта сервиса доставки СДЭК частично восстановлена после масштабного сбоя. Об этом говорится на официальной веб-странице компании, теперь на неё снова можно перейти.

"Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание", сказано в публикации на сайте. Мобильное приложение до сих пор неисправно.

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Напомним, что крупный сбой парализовал работу СДЭК 26 мая. В настоящий момент и приём, и выдача товаров не производятся. У некоторых клиентов в сервисе зависли заказы на сумму более 400 тысяч рублей. В компании назвали ориентировочный срок восстановления сервиса 29 мая. А 28-го числа ответственность за сбой взяла на себя международная хакерская группа Head Mare.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Юрий Лысенко
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