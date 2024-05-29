Украинская армия лишилась ещё одного истребителя МиГ-29

Многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 Воздушных сил Украины был уничтожен в ходе специальной военной операции. Об этом отчитались на брифинге в Минобороны РФ в среду, 29 мая. Где именно была сбита машина, в ведомстве не уточнили.