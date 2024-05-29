Украинская армия лишилась ещё одного истребителя МиГ-29
Средства противовоздушной обороны сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
Многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 Воздушных сил Украины был уничтожен в ходе специальной военной операции. Об этом отчитались на брифинге в Минобороны РФ в среду, 29 мая. Где именно была сбита машина, в ведомстве не уточнили.
Всего же за время специальной военной операции уничтожено 605 самолётов, 274 вертолёта и 24 770 беспилотников противника.
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