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29 мая, 10:49

Украинская армия лишилась ещё одного истребителя МиГ-29

Средства противовоздушной обороны сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины

Многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 Воздушных сил Украины был уничтожен в ходе специальной военной операции. Об этом отчитались на брифинге в Минобороны РФ в среду, 29 мая. Где именно была сбита машина, в ведомстве не уточнили.

Всего же за время специальной военной операции уничтожено 605 самолётов, 274 вертолёта и 24 770 беспилотников противника.

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Ранее белгородские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолёт под Волчанском. А в середине мая Воздушные силы Украины потеряли в бою сразу три истребителя МиГ-29.

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Shutterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak

Марина Калегина
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