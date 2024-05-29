СДЭК начал выдавать заказы после устранения сбоя из-за атаки хакеров

В СДЭК сообщили, что все ПВЗ начали выдавать посылки после сбоя в работе

Специалисты курьерской службы СДЭК начали выдавать клиентам заказы после массового сбоя в компьютерной системе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе самой компании.

"Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания", — уточняется в заявлении.