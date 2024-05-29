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СДЭК начал выдавать заказы после устранения сбоя из-за атаки хакеров

В СДЭК сообщили, что все ПВЗ начали выдавать посылки после сбоя в работе

29 мая, 11:24
СДЭК восстанавливает работу. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

СДЭК восстанавливает работу. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Специалисты курьерской службы СДЭК начали выдавать клиентам заказы после массового сбоя в компьютерной системе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе самой компании.

"Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания", — уточняется в заявлении.

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Напомним, крупный сбой парализовал работу СДЭК 26 мая, клиенты не могли получить и отправить свои заказы. Ответственность за нарушение в работе компьютерной системы взяла на себя международная хакерская группа Head Mare.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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