СДЭК начал выдавать заказы после устранения сбоя из-за атаки хакеров
В СДЭК сообщили, что все ПВЗ начали выдавать посылки после сбоя в работе
СДЭК восстанавливает работу. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Специалисты курьерской службы СДЭК начали выдавать клиентам заказы после массового сбоя в компьютерной системе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе самой компании.
"Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания", — уточняется в заявлении.
Напомним, крупный сбой парализовал работу СДЭК 26 мая, клиенты не могли получить и отправить свои заказы. Ответственность за нарушение в работе компьютерной системы взяла на себя международная хакерская группа Head Mare.