Путин установил потолок в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счёта

Президент РФ Владимир Путин подписал правительственный закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счёта до 100 тысяч рублей. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу через год после официального опубликования.

Проект был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной планки для переводов. Согласно предыдущей редакции при денежных переводах, включая электронные, на сумму от 15 тысяч рублей проводилась упрощённая идентификация клиента-физлица. По ней было достаточно представить банку свои паспортные данные. Авторы нового закона объяснили, что это создаёт дополнительные риски совершения непрозрачных операций в данной сфере.

Подписанный Путиным документ ограничивает 100 тысячами рублей максимальный размер перевода, в том числе электронного. Речь идёт о денежных операциях без открытия банковского счёта при упрощённой идентификации. Соответствующее изменение внесено в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Параллельно в статью 10 закона о национальной платёжной системе добавили корреспондирующее изменение, которое повышает с 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.