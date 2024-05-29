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29 мая, 13:36
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"Всё кончено": В Британии вынесли Украине Зеленского приговор

The Telegraph: Зеленский уже в курсе, что время Украины на исходе

Украина сможет продолжить оказывать сопротивление в конфликте с Россией, вероятно, всего несколько месяцев. Такой срок "отписала" киевским властям обозреватель британской газеты The Telegraph Лиза Хаседлайн в статье с говорящим названием "Украина знает, что всё кончено".

В материале говорится, что команда Владимира Зеленского обеспокоена, что "их борьба" перестала быть темой первостепенной важности для политиков западных стран, так как многие из них уже в ближайшие месяцы будут заняты собственными выборами.

"По-видимому, Зеленский уже в курсе, что время для Украины на исходе", — пишет обозреватель.

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Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш предупредил, что Украину ждёт сокрушительный разгром, если не вмешается дипломатия. А в Минобороны КНДР заявили, что Запад потерпит крах в борьбе с Россией даже с тайным арсеналом ATACMS у ВСУ.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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