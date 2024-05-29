"Всё кончено": В Британии вынесли Украине Зеленского приговор
The Telegraph: Зеленский уже в курсе, что время Украины на исходе
Украина сможет продолжить оказывать сопротивление в конфликте с Россией, вероятно, всего несколько месяцев. Такой срок "отписала" киевским властям обозреватель британской газеты The Telegraph Лиза Хаседлайн в статье с говорящим названием "Украина знает, что всё кончено".
В материале говорится, что команда Владимира Зеленского обеспокоена, что "их борьба" перестала быть темой первостепенной важности для политиков западных стран, так как многие из них уже в ближайшие месяцы будут заняты собственными выборами.
"По-видимому, Зеленский уже в курсе, что время для Украины на исходе", — пишет обозреватель.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш предупредил, что Украину ждёт сокрушительный разгром, если не вмешается дипломатия. А в Минобороны КНДР заявили, что Запад потерпит крах в борьбе с Россией даже с тайным арсеналом ATACMS у ВСУ.