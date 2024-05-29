"Всё кончено": В Британии вынесли Украине Зеленского приговор

Украина сможет продолжить оказывать сопротивление в конфликте с Россией, вероятно, всего несколько месяцев. Такой срок "отписала" киевским властям обозреватель британской газеты The Telegraph Лиза Хаседлайн в статье с говорящим названием "Украина знает, что всё кончено".

В материале говорится, что команда Владимира Зеленского обеспокоена, что "их борьба" перестала быть темой первостепенной важности для политиков западных стран, так как многие из них уже в ближайшие месяцы будут заняты собственными выборами.