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29 мая, 15:10

Появилось видео гибели бизнесмена, которому отрезало голову тросом на реке Дёме в Башкирии

Момент гибели мужчины на гидроцикле в Башкирии попал на камеру

Опубликовано видео из Башкирии, где мужчина на гидроцикле лишился головы во время отдыха на реке Дёме. Момент его гибели публикует местный телеграм-канал UFA1.RU.

Момент гибели мужчины на гидроцикле в Башкирии попал на камеру. Видео © Telegram / UFA1.RU

Как уже писал Life.ru, накануне мужчина ехал по реке и не заметил металлический трос. Трагедия произошла прямо на глазах у его друзей. Оказалось, что он впервые сел на новенький аквабайк. Однако мчался по водной глади на бешеной скорости. Известно, что погибшему 54 года, он занимался бизнесом и владел рестораном "Тортуга".

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В Ленобласти маленький мальчик хотел покормить гусей, но упал в воду и утонул
Обложка ©

Telegram / UFA1.RU

Николь Вербер
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