Появилось видео гибели бизнесмена, которому отрезало голову тросом на реке Дёме в Башкирии

Опубликовано видео из Башкирии, где мужчина на гидроцикле лишился головы во время отдыха на реке Дёме. Момент его гибели публикует местный телеграм-канал UFA1.RU.

Как уже писал Life.ru, накануне мужчина ехал по реке и не заметил металлический трос. Трагедия произошла прямо на глазах у его друзей. Оказалось, что он впервые сел на новенький аквабайк. Однако мчался по водной глади на бешеной скорости. Известно, что погибшему 54 года, он занимался бизнесом и владел рестораном "Тортуга".