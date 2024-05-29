Ещё один безэкипажный катер ВМС Украины поразили в Чёрном море

Авиация Черноморского флота отразила атаку надводного беспилотника ВСУ, двигавшегося в сторону Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Около 18:30 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", — говорится в публикации ведомства.