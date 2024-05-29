Ещё один безэкипажный катер ВМС Украины поразили в Чёрном море
Морской дрон ВСУ. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
Авиация Черноморского флота отразила атаку надводного беспилотника ВСУ, двигавшегося в сторону Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"Около 18:30 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", — говорится в публикации ведомства.
За сегодня это уже не первая подобная атака Киева. Утром авиация уничтожила в Чёрном море два украинских морских беспилотника. А ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за минувшие сутки поразили украинские склады с беспилотными катерами и топливом, а также авиационную технику и цех, где производится сборка беспилотников. Атака была совершена оперативно-тактической авиацией во взаимодействии с российскими БПЛА, ракетчиками и артиллеристами.