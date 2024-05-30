В России больше не будут публиковать данные о производстве бензина
Росстат прекратит публикацию данных по производству бензина
Публикация Росстатом статистических данных о производстве в стране бензина прекращается по соображениям информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.
"Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников", — объяснили в ведомстве, добавив, что закрытие статистики сделает более надёжным обеспечение внутренних потребителей и повысит энергетическую безопасность страны в целом.
При этом решение не затронет данные по дизельному топливу. Также будут публиковаться сведения о ценах на нефтепродукты.
Ранее Life.ru писал, что кабмин отменил запрет на экспорт бензина до 30 июня из-за насыщения рынка топливом. Однако ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Временный запрет был введён, чтобы нивелировать ажиотаж и способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов.
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