В России больше не будут публиковать данные о производстве бензина

Публикация Росстатом статистических данных о производстве в стране бензина прекращается по соображениям информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.

"Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников", — объяснили в ведомстве, добавив, что закрытие статистики сделает более надёжным обеспечение внутренних потребителей и повысит энергетическую безопасность страны в целом.