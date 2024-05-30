Раскрыта связь между возрастом отца и риском аутизма у ребёнка

Чем старше мужчина на момент зачатия ребёнка, тем выше риск рождения малыша с расстройством аутистического спектра (РАС). Об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, младший научный сотрудник научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Татьяна Овсянникова.

"Так, в исследовании, опубликованном в 2016 году в журнале Molecular Psychiatry, были проанализированы данные о более чем 5,7 миллиона рождений и установлено, что риск РАС значительно увеличивается с возрастом отца, особенно после 40 лет", — сообщила специалист.

Согласно данным другого исследования, у отцов старше 45 лет дети с РАС рождаются в три с половиной раза чаще, чем у отцов в возрасте 20–24 лет. Кроме того, увеличивается вероятность шизофрении, биполярного расстройства и других психических отклонений.

"Одним из объяснений является то, что с возрастом у мужчин возникают мутации в сперматозоидах, которые могут влиять на риск РАС у ребёнка. Помимо генетических мутаций возраст отца может влиять на другие изменения, отражающиеся на созревании сперматозоидов", — объяснила клинический психолог.

По её словам, ряд учёных рассматривали и влияние возраста матери, но в контексте РАС более значимым считается возраст отца. Тем не менее есть и другие факторы, провоцирующие риск рождения ребёнка с РАС, отметила врач.