Советник президента Ямпольская возглавила совет фонда "Русский мир"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата и писательницы Елены Ямпольской, занимающей должность советника главы государства, на пост главы наблюдательного совета фонда "Русский мир". Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом Ямпольская также станет членом Совета при Президенте РФ по русскому языку. На этом посту она сменит российского журналиста и писателя Владимира Толстого.