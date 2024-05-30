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Регион
30 мая, 06:55

Советник президента Ямпольская возглавила совет фонда "Русский мир"

Путин назначил Ямпольскую председателем совета фонда "Русский мир"

Елена Ямпольская. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Елена Ямпольская. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата и писательницы Елены Ямпольской, занимающей должность советника главы государства, на пост главы наблюдательного совета фонда "Русский мир". Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом Ямпольская также станет членом Совета при Президенте РФ по русскому языку. На этом посту она сменит российского журналиста и писателя Владимира Толстого.

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Ранее Владимир Путин освободил Владимира Толстого от обязанностей, предусмотренных должностью советника президента по культуре. Причины такого решения главы государства не разглашаются. Президент назначил на этот пост своего помощника Владимира Мединского.

Владимир Озеров
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