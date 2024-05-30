Разбитый горем "дворецкий Константин" не смог найти слов после смерти Заворотнюк Актёр Смолкин выразил соболезнования семье умершей от рака Заворотнюк 30 мая, 08:30 Анастасия Заворотнюк и Борис Смолкин. Кадр из фильма "Моя прекрасная няня" © Кинопоиск

Заслуженный артист РФ Борис Смолкин выразил искренние соболезнования семье скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк, вместе с которой он снимался в популярном сериале "Моя прекрасная няня". Там актёр появился в роли чопорного дворецкого Константина в доме, куда пришла на работу героиня Заворотнюк.

Смолкин признался в беседе с Life.ru, что ему очень трудно подбирать слова из-за трагического известия. Он пожелал супругу Анастасии, фигуристу Петру Чернышёву держаться изо всех сил, чтобы пережить страшное горе.

Напомним, сегодня не стало актрисы Анастасии Заворотнюк. Последние годы она вела борьбу с глиобластомой — агрессивной опухолью головного мозга. Страшное заболевание у актрисы обнаружили после рождения её младшей дочери Милы в 2018 году. В феврале 2023 года Анастасия прошла курс лечения в частной онкологической клинике, после чего её отправили домой лечиться амбулаторно. Зрителям артистка запомнилась по главной роли в фильме "Моя прекрасная няня".

Авторы Татьяна Миссуми