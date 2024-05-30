Депутат и врач Соломатина назвала удивительным, что актрисе Заворотнюк продлили жизнь на 6 лет
Депутат Госдумы Соломатина: С таким диагнозом, как у Заворотнюк, долго не живут
Кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Татьяна Соломатина выразила соболезнования в связи с гибелью любимой миллионами актрисы Анастасии Заворотнюк. В беседе с Life.ru она рассказала, что на самом деле при глиобластоме — одной из самых агрессивных форм рака — так долго не живут. Обычно прогноз с момента постановки такого диагноза — это не больше года.
Депутат и врач Соломатина назвала удивительным, что актрисе Заворотнюк продлили жизнь на 6 лет. © Life.ru
"Мне очень жаль, она была гениальная актриса, любимая очень многими россиянами. Когда уходят молодые женщины — это очень плохо. И то, что ей продлили жизнь — это удивительно", — рассказала врач и депутат в беседе с Life.ru.
На фоне новостей о смерти актрисы Соломатина пожелала россиянам крепкого здоровья и напомнила о том, как важно беречь себя и своих близких.
Напомним, что минувшей ночь умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Незадолго до смерти её преследовали сильные головные боли и слабость. Она, и без того хрупкая женщина, потеряла в весе и не могла самостоятельно передвигаться. Её муж — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни. По каким ролям Анастасия Заворотнюк запомнится телезрителям, Life.ru рассказывал здесь.
Life.ru