Кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Татьяна Соломатина выразила соболезнования в связи с гибелью любимой миллионами актрисы Анастасии Заворотнюк. В беседе с Life.ru она рассказала, что на самом деле при глиобластоме — одной из самых агрессивных форм рака — так долго не живут. Обычно прогноз с момента постановки такого диагноза — это не больше года.

Депутат и врач Соломатина назвала удивительным, что актрисе Заворотнюк продлили жизнь на 6 лет. © Life.ru

"Мне очень жаль, она была гениальная актриса, любимая очень многими россиянами. Когда уходят молодые женщины — это очень плохо. И то, что ей продлили жизнь — это удивительно", — рассказала врач и депутат в беседе с Life.ru.