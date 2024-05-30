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30 мая, 09:39

Четырёхмиллионный гость выставки "Россия" побывал на лучших винодельнях Кубани

Дарья Молодцова с мужем и друзьями. Обложка © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями. Обложка © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова из Тулы, которая стала четырёхмиллионным гостем выставки-форума "Россия", побывала на лучших винодельнях Краснодарского края. Сертификат на поездку от выставки достижений и Минсельхоза ей вручили 5 января.

Посетить живописные места и попробовать лучшие вина Кубани она отправилась вместе с мужем и друзьями. Поездка продлилась девять дней. Помимо Краснодара они посетили виноградники и винодельни "Скалистый берег", "Шато Тамань", "Узунов" и многие другие, где продегустировали отечественные вина и познакомились с традициями производства.

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Также в программу вошли отдых в Сочи и Красной Поляне. Гости поучаствовали в морской прогулке, побывали на горнолыжных курортах, местных водопадах и каньонах. Как рассказала сама Дарья, поездкой она осталась очень довольна, более того, призналась, что путешествие превзошло все ожидания.

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

"Нам запомнился каждый день. То, что мы увидели, просто перевернуло наше сознание. Всё — от небольших виноделен до крупнейших производств — имеет свои неповторимые особенности, которые было интересно увидеть", — поделилась впечатлениями посетительница выставки.

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья и вся её компания поблагодарили администрацию форума и Министерство сельского хозяйства за организацию поездки и возможность побывать в таких удивительных местах.

Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии на выставке "Россия"
Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии на выставке "Россия"

Напомним, в начале года четырёхмиллионному гостю выставки "Россия" подарили путёвку в Сочи. Для Дарьи и её друзей организовали экскурсию по мультимедийной выставке "Путь зерна" и экспозиции "Есть своё!" в павильоне № 51. Гости также продегустировали блюда, приготовленные из отечественных продуктов. А недавно на форуме отметился 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который прибыл в столицу с родителями. В качестве подарка он получил сертификат на путешествие в Тобольск для всей семьи.

Николь Вербер
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