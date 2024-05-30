Четырёхмиллионный гость выставки "Россия" побывал на лучших винодельнях Кубани

Дарья Молодцова из Тулы, которая стала четырёхмиллионным гостем выставки-форума "Россия", побывала на лучших винодельнях Краснодарского края. Сертификат на поездку от выставки достижений и Минсельхоза ей вручили 5 января.

Посетить живописные места и попробовать лучшие вина Кубани она отправилась вместе с мужем и друзьями. Поездка продлилась девять дней. Помимо Краснодара они посетили виноградники и винодельни "Скалистый берег", "Шато Тамань", "Узунов" и многие другие, где продегустировали отечественные вина и познакомились с традициями производства.

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Также в программу вошли отдых в Сочи и Красной Поляне. Гости поучаствовали в морской прогулке, побывали на горнолыжных курортах, местных водопадах и каньонах. Как рассказала сама Дарья, поездкой она осталась очень довольна, более того, призналась, что путешествие превзошло все ожидания.

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

"Нам запомнился каждый день. То, что мы увидели, просто перевернуло наше сознание. Всё — от небольших виноделен до крупнейших производств — имеет свои неповторимые особенности, которые было интересно увидеть", — поделилась впечатлениями посетительница выставки.

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья Молодцова с мужем и друзьями в винодельне на Кубани. Фото © Предоставлено Life.ru / Ташматова Наталья

Дарья и вся её компания поблагодарили администрацию форума и Министерство сельского хозяйства за организацию поездки и возможность побывать в таких удивительных местах.