Путин рассказал, что вдохновляет его в работе на посту президента

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность семье Шишовых из Чувашии, которая лестно отзывалась о его рабочих качествах. Он подчеркнул, что находится на посту главы государства благодаря таким людям и старается безукоризненно выполнять свои обязанности. Об этом российский лидер заявил во время онлайн-встречи с семьями награждённых орденом "Родительская слава" и "Мать-героиня".

"Хочу, как в таких случаях говорят, послать вам ответную шайбу. Вы сказали, что благодаря мне что-то происходит. А я хочу сказать, что благодаря вам и таким людям, как вы, я нахожусь там, где я сейчас есть, и работаю", — отреагировал на похвалу Владимир Путин.

Путин заявил, что он делает общее дело совместно с жителями страны и старается работать с полной отдачей на благо России.