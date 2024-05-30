Путин рассказал, что вдохновляет его в работе на посту президента
Путин признался, что старается работать по максимуму из-за поддержки россиян
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность семье Шишовых из Чувашии, которая лестно отзывалась о его рабочих качествах. Он подчеркнул, что находится на посту главы государства благодаря таким людям и старается безукоризненно выполнять свои обязанности. Об этом российский лидер заявил во время онлайн-встречи с семьями награждённых орденом "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"Хочу, как в таких случаях говорят, послать вам ответную шайбу. Вы сказали, что благодаря мне что-то происходит. А я хочу сказать, что благодаря вам и таким людям, как вы, я нахожусь там, где я сейчас есть, и работаю", — отреагировал на похвалу Владимир Путин.
Путин заявил, что он делает общее дело совместно с жителями страны и старается работать с полной отдачей на благо России.
"Так что мы с вами делаем, по сути, общее дело: вот вы — там, где вы находитесь, я — там, где я нахожусь. У нас страна большая, одна большая семья", — заключил российский лидер.
Владимир Путин проводит встречу по видеосвязи с членами семей, награждённых орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня". Президент отметил тенденцию на увеличение многодетных семей в стране. Кроме того, российский лидер встал на защиту таких семей, которые теряют господдержку из-за роста доходов.
Life.ru