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Регион
30 мая, 12:46

Путин рассказал, что вдохновляет его в работе на посту президента

Путин признался, что старается работать по максимуму из-за поддержки россиян

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность семье Шишовых из Чувашии, которая лестно отзывалась о его рабочих качествах. Он подчеркнул, что находится на посту главы государства благодаря таким людям и старается безукоризненно выполнять свои обязанности. Об этом российский лидер заявил во время онлайн-встречи с семьями награждённых орденом "Родительская слава" и "Мать-героиня".

"Хочу, как в таких случаях говорят, послать вам ответную шайбу. Вы сказали, что благодаря мне что-то происходит. А я хочу сказать, что благодаря вам и таким людям, как вы, я нахожусь там, где я сейчас есть, и работаю", отреагировал на похвалу Владимир Путин.

Путин заявил, что он делает общее дело совместно с жителями страны и старается работать с полной отдачей на благо России.

"Так что мы с вами делаем, по сути, общее дело: вот вы — там, где вы находитесь, я — там, где я нахожусь. У нас страна большая, одна большая семья", — заключил российский лидер.

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Владимир Путин проводит встречу по видеосвязи с членами семей, награждённых орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня". Президент отметил тенденцию на увеличение многодетных семей в стране. Кроме того, российский лидер встал на защиту таких семей, которые теряют господдержку из-за роста доходов.

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Владимир Озеров
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