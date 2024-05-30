Словения решила признать независимость Палестины
Правительство Словении приняло решение о признании Палестины независимым государством. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны в социальной сети X.
"Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию", — следует из публикации.
Как уже рассказывал Life.ru, неделей ранее сразу три европейских государства объявили о решении официально признать Палестину в качестве государства: Норвегия, Ирландия и Испания. Так они хотят "сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам". Позже Ирландия объявила об установлении дипотношений с независимой Палестиной. В то же время датский парламент проголосовал против соответствующего проекта.
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