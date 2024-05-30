Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 15:11

Словения решила признать независимость Палестины

Правительство Словении приняло решение о признании Палестины независимым государством. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны в социальной сети X.

"Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию", — следует из публикации.

"Первые ласточки": Политолог предрёк крах единства НАТО в ситуации с Израилем и Палестиной
"Первые ласточки": Политолог предрёк крах единства НАТО в ситуации с Израилем и Палестиной

Как уже рассказывал Life.ru, неделей ранее сразу три европейских государства объявили о решении официально признать Палестину в качестве государства: Норвегия, Ирландия и Испания. Так они хотят "сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам". Позже Ирландия объявила об установлении дипотношений с независимой Палестиной. В то же время датский парламент проголосовал против соответствующего проекта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николь Вербер
  • Новости
  • словения
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров