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Депутат Бундестага сравнила Шольца с аутистом, но позже извинилась. Перед аутистами

Der Spiegel: Депутат ФРГ извинилась перед аутистами за сравнение их с Шольцем

30 мая, 16:41
Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / АР

Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / АР

Главе комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман всё-таки пришлось извиняться за то, что она сравнила канцлера ФРГ Олафа Шольца с аутистом. Вот только чиновница попросила прощения не у политика, а у людей с аутизмом за унижающее их достоинство сравнение.

"Мне очень жаль, что я своим необдуманным сравнением ранила людей с аутизмом, и я прошу прощения у всех, кого это затронуло", — заявила Штрак-Циммерман в разговоре с Der Spiegel.

Всё началось с того, что чиновница обвинила Шольца в мягкотелости и боязни отправить Киеву дальнобойные ракеты. Газете Die Neue Osnabrücker Zeitung она заявила, что у канцлера "черты аутиста". Однопартийцы Шольца тут же потребовали от Штрак-Циммерман публичных извинений. И вот она их принесла, но в искажённой манере, а также вновь подчеркнула, что разочарована неуверенной политикой Шольца.

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Ранее немецкий канцлер не раз заявлял, что Германия находится на стороне Украины и всячески её поддерживает. Однако, по его словам, это не означает противостояния НАТО и России. Также политик заверил, что Берлин не станет поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. А западные СМИ даже выпустили материал, в котором заявили, что Европа разочаровалась в "хромых утках" в лице амёбы-Шольца и нестабильного президента Франции Эмманюэля Макрона.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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