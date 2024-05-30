Депутат Бундестага сравнила Шольца с аутистом, но позже извинилась. Перед аутистами Der Spiegel: Депутат ФРГ извинилась перед аутистами за сравнение их с Шольцем 30 мая, 16:41 Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / АР

Главе комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман всё-таки пришлось извиняться за то, что она сравнила канцлера ФРГ Олафа Шольца с аутистом. Вот только чиновница попросила прощения не у политика, а у людей с аутизмом за унижающее их достоинство сравнение.

"Мне очень жаль, что я своим необдуманным сравнением ранила людей с аутизмом, и я прошу прощения у всех, кого это затронуло", — заявила Штрак-Циммерман в разговоре с Der Spiegel.

Всё началось с того, что чиновница обвинила Шольца в мягкотелости и боязни отправить Киеву дальнобойные ракеты. Газете Die Neue Osnabrücker Zeitung она заявила, что у канцлера "черты аутиста". Однопартийцы Шольца тут же потребовали от Штрак-Циммерман публичных извинений. И вот она их принесла, но в искажённой манере, а также вновь подчеркнула, что разочарована неуверенной политикой Шольца.

Авторы Татьяна Миссуми