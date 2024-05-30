Умерла Анастасия Заворотнюк
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Регион
30 мая, 16:21

Кучера — о смерти Заворотнюк: Многие были готовы к тому, что Насти не станет

Телеведущий Оскар Кучера выразил соболезнования в связи со смертью всенародно любимой актрисы Анастасии Заворотнюк. Он признался, что уже много лет не общался со звездой сериала "Моя прекрасная няня": она перестала выходить на связь, когда узнала о болезни, и из уважения к её семье их никто не беспокоил.

"Это большая потеря. Ушёл хороший человек. Наверное, многие были к этому готовы, и, наверное, семья была готова", — отметил артист в эфире радио "Комсомольская правда".

Кучера добавил, что запомнит свою умершую коллегу как очень хорошего, доброго, весёлого и искреннего человека.

Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль Вики в "Моей прекрасной няне"
Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль Вики в "Моей прекрасной няне"

Напомним, что минувшей ночью умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Незадолго до смерти её преследовали сильные головные боли и слабость. Она, и без того хрупкая женщина, потеряла в весе и не могла самостоятельно передвигаться. Муж Анастасии — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oskarkuchera, a_zavorotnyuk

Алексей Берковиц
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