Кучера — о смерти Заворотнюк: Многие были готовы к тому, что Насти не станет

Телеведущий Оскар Кучера выразил соболезнования в связи со смертью всенародно любимой актрисы Анастасии Заворотнюк. Он признался, что уже много лет не общался со звездой сериала "Моя прекрасная няня": она перестала выходить на связь, когда узнала о болезни, и из уважения к её семье их никто не беспокоил.

"Это большая потеря. Ушёл хороший человек. Наверное, многие были к этому готовы, и, наверное, семья была готова", — отметил артист в эфире радио "Комсомольская правда".

Кучера добавил, что запомнит свою умершую коллегу как очень хорошего, доброго, весёлого и искреннего человека.