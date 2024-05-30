Стала известна новая должность экс-министра спорта РФ Матыцина

Бывший министр спорта Олег Матыцин стал внештатным советником премьер-министра Михаила Мишустина. О назначении сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Так, Матыцин будет курировать спорт, а также займётся вопросами "взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике".