Стала известна новая должность экс-министра спорта РФ Матыцина
Экс-глава Минспорта Олег Матыцин стал внештатным советником Мишустина
Президент России Владимир Путин и экс-министр спорта Олег Матыцин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Бывший министр спорта Олег Матыцин стал внештатным советником премьер-министра Михаила Мишустина. О назначении сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Так, Матыцин будет курировать спорт, а также займётся вопросами "взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике".
Напомним, что Матыцин не вошёл в новый состав правительства. Его на посту главы Минспорта сменил экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Также ранее стало известно, что партия "Единая Россия" выдвинула Матыцина для участия в праймериз в рамках довыборов в Госдуму.