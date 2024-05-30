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30 мая, 17:30

Стала известна новая должность экс-министра спорта РФ Матыцина

Экс-глава Минспорта Олег Матыцин стал внештатным советником Мишустина

Президент России Владимир Путин и экс-министр спорта Олег Матыцин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин и экс-министр спорта Олег Матыцин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Бывший министр спорта Олег Матыцин стал внештатным советником премьер-министра Михаила Мишустина. О назначении сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Так, Матыцин будет курировать спорт, а также займётся вопросами "взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике".

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Напомним, что Матыцин не вошёл в новый состав правительства. Его на посту главы Минспорта сменил экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Также ранее стало известно, что партия "Единая Россия" выдвинула Матыцина для участия в праймериз в рамках довыборов в Госдуму.

Александра Вишнякова
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